Siirt'te üzerinde sikke bulunan şüpheli yakalandı

SİİRT (AA) - Siirt'te üzerinde tarihi eser niteliği taşıyan 3 sikke bulunan zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bir kişinin üst aramasında tarihi eser niteliği taşıyan 3 sikke ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.