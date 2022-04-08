Siirt'te üzerinde sikke bulunan şüpheli yakalandı - Haberler

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Siirt'te üzerinde sikke bulunan şüpheli yakalandı

AA - Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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Siirt'te üzerinde sikke bulunan şüpheli yakalandı

Siirt'te üzerinde tarihi eser niteliği taşıyan 3 sikke bulunan zanlı gözaltına alındı.

SİİRT (AA) - Siirt'te üzerinde tarihi eser niteliği taşıyan 3 sikke bulunan zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bir kişinin üst aramasında tarihi eser niteliği taşıyan 3 sikke ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Siirt, Güncel, Haberler

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