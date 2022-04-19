Siirt'te uyuşturucu suçundan 3 kişi gözaltına alındı - Haberler

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Siirt'te uyuşturucu suçundan 3 kişi gözaltına alındı

AA - Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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Siirt'te uyuşturucu suçundan 3 kişi gözaltına alındı

Siirt'te uyuşturucu suçundan 3 kişi yakalandı.

SİİRT (AA) - Siirt'te uyuşturucu suçundan 3 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucunun önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Tınaztepe Mahallesinde durdurulan B.T'nin üst aramasında sentetik uyuşturucu ve 5 fişek eroin, Bahçelievler Mahallesi Edip Turhan Caddesinde M.E.K'nin üst arasında 8,92 gram sentetik uyuşturucu ve Bahçelievler Mahallesi Şehit Üsteğmen Kamil Baltacı Caddesinde C.U'nun üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Siirt, Güncel, Haberler

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