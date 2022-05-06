Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı
AA - Fecri Barlık - Güncel
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Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
SİİRT (AA) - Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliğince, Karakol Mahallesi 1010 Sokak'taki metruk binada arama yapıldı.
Binadaki 4 zanlının üst aramasında, bir miktar metamfetamin ile uyuşturucu içiminde kullanılan 2 aparat ele geçirildi.
Dumlupınar Mahallesi 410 Sokak'ta durdurulan bir şüphelinin üst aramasında da bir miktar metamfetamin bulundu.
Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
AA / Fecri Barlık - Güncel