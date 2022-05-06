Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı - Haberler

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Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı

AA - Fecri Barlık - Güncel
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Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı

Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

SİİRT (AA) - Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliğince, Karakol Mahallesi 1010 Sokak'taki metruk binada arama yapıldı.

Binadaki 4 zanlının üst aramasında, bir miktar metamfetamin ile uyuşturucu içiminde kullanılan 2 aparat ele geçirildi.

Dumlupınar Mahallesi 410 Sokak'ta durdurulan bir şüphelinin üst aramasında da bir miktar metamfetamin bulundu.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Fecri Barlık - Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Siirt, Güncel, Haberler

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