Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı - Haberler

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Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

AA - Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

SİİRT (AA) - Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri uyuşturucu kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Sakarya Mahallesi'nde B.S'nin üst aramasında 10 liraya sarılı bir miktar sentetik uyuşturucu, Yeni Mahalle'de R.İ'nin üzerinde bir miktar eroin, Karakol Mahallesi'nde D.S'nin üst aramasında 2 sentetik ecza maddesi ve uyuşturucu kullanımında kullanılan aparat, Barış Mahallesi'nde T.Z'nin üstünde ise bir miktar metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan B.S, R.İ, D.S. ve T.Z'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

Uyuşturucu, Asayiş, Siirt, Güncel, Haberler

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