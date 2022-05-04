Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı - Haberler

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Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

AA - Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Dumlupınar Mahallesi'nde D.S'nin üst aramasında bir miktar uyuşturucu, Bahçelievler Mahallesi'nde Y.Y'nin üzerinde Sentetik Uyuşturucu, Yeni Mahalle'de C.U'nun üst aramasında ise 2 fişek sentetik uyuşturucu ve toz esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan Y.Y. ve C.U. ile hırsızlık suçundan da arandığı tespit edilen D.S'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü, sentetik uyuşturucu, Uyuşturucu, Siirt, Güncel, Haberler

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