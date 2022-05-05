Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı - Haberler

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Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

AA - Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

SİİRT (AA) - Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Sakarya Mahallesi'nde H.S'nin üst aramasında 5 liraya sarılı toz esrar, Batı Mahallesi'nde R.T'nin üst aramasında bir miktar esrar ve uyuşturucu kullanımında kullanılan aparat, Kilit-3 uygulama noktasındaki motosikletli D.İ'nin üst aramasında ise 10 liraya sarılı bir miktar toz esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.S, R.T. ve D.İ'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

Uyuşturucu, Asayiş, Esrar, Siirt, Güncel, Haberler

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