Siirt'te Uyuşturucu Operasyonu: 332 Gram Esrar Ele Geçirildi

SİİRT'te, polisin dur ihtarına uymayıp kaçmaya çalışırken yakalanan şüpheli K.Y.'nin üzerinde ve evinde yapılan aramada 332 gram esrar ele geçirildi. K.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu madde kullanımı ve satışının engellenmesine yönelik çalışmaları sürüyor. Çalışmalar kapsamında, Kooperatif Mahallesi Fikri Güneri Caddesi'nde, 'dur' ihtarına uymayarak polisten kaçmaya çalışan ve yaşanan kovalamacanın ardından yakalanan K.Y.'nin üzerinde ve evinde yapılan aramada 53 parça halinde, toplam 332 gram esrar ile 1 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan K.Y., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.