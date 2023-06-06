Siirt'te Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Siirt'te uyuşturucu imal ve ticareti ile kullanımının önlenmesine yönelik operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda 2 kilo 460 gram esrar, bir miktar metamfetamin ve eroin ile 17 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Siirt'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal ve ticareti ile kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Merkez ve Kurtalan ilçe jandarma komutanlıkları ekipleri, haklarında yakalama kararı çıkarılan 6 şüphelinin ev ve iş adreslerine operasyon düzenledi.

Operasyonlarda şüpheliler yakalandı, 2 kilo 460 gram esrar, bir miktar metamfetamin ve eroin ile 17 uyuşturucu hap, hassas terazi, uyuşturucu kullanma aparatı ve 2 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 3'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.