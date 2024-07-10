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Siirt'te uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

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Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otobüs terminalinde durdurdukları otobüste 497 uyuşturucu nitelikte hap ve 546 sentetik hap ele geçirdi. R.Y. ve A.D. tutuklanırken, Ö.A.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu getirecekleri bilgisi alınan R.Y, Ö.A.E. ve A.D'nin bulunduğu otobüsü şehirlerarası otobüs terminalinde durdurdu.

Ekipler, otobüste yaptığı aramada 497 uyuşturucu nitelikte hap ve 546 sentetik hap ele geçirdi. Operasyonda, 3 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.Y. ve A.D. tutuklandı, Ö.A.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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