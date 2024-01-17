Siirt'te uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı
Siirt'in Şirvan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda araçta metamfetamin ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Siirt'in Şirvan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince önleyici kolluk devriyesi sırasında şüpheli araç durduruldu.
Araçta bulunan 3 şüphelinin üst aramasında bir miktar metamfetamin ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi, şüpheliler gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.