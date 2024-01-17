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Siirt'te uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı

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Siirt'in Şirvan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda araçta metamfetamin ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Siirt'in Şirvan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince önleyici kolluk devriyesi sırasında şüpheli araç durduruldu.

Araçta bulunan 3 şüphelinin üst aramasında bir miktar metamfetamin ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi, şüpheliler gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Şirvan Siirt Uyuşturucu Suç Operasyon Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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