Siirt'te uyuşturucu operasyonlarında 18 kişi tutuklandı

Siirt'te uyuşturucuya yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 51 şüpheliden 18'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurtalan, Baykan ve merkez İlçe Jandarma komutanlığı ekipleriyle uyuşturucu kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

1 Ocak-16 Mayıs'ta 51 şüphelinin yakalanmasına yönelik 47 ev ve iş yerine 297 personelle operasyon düzenlendi.

Aramalarda 5 kilo 252 gram esrar, 2 kilo metamfetamin, 10 uyuşturucu kullanım aparatı, 2 tabanca, 9 cep telefonu ve suçtan elde edilen 146 bin lira ele geçirildi, 51 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 18'i tutuklandı, 33'ü adli kontrolle serbest bırakıldı.