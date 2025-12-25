Haberler

Siirt'te hayvanların karın boşluklarına uyuşturucu gizleyen 2 şüpheli gözaltına alındı

Güncelleme:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Siirt'te küçükbaş hayvanların karınlarında uyuşturucu gizleyen 2 şüphelinin yakalandığını duyurdu. 54,6 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Siirt'te küçükbaş hayvanların karın boşluklarına 54,6 kilogram uyuşturucu gizleyen 2 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, hangi yöntem denenirse denensin, zehir tacirleriyle mücadelenin amansız şekilde sürdüğünü ve sürmeye de devam edeceğini belirtti.

Yerlikaya, Siirt ve Hakkari Narkotik Suçlarla Mücadele Şube müdürlükleri ile Hakkari İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan ortak çalışmalarda, Baykan ilçesinde durdurulan bir çekicinin dorsesindeki bazı küçükbaş hayvanların karınlarında dikiş izleri tespit edildiğini aktardı.

Yapılan incelemelerde 29 küçükbaş hayvanın karın boşluklarına gizlenmiş 54,6 kilogram metamfetamin ele geçirildiğini belirten Yerlikaya, R.M. ve K.Y. adlı şüphelilerin gözaltına alındığını bildirdi.

Kaynak: AA / Emrullah Cesur - Güncel
