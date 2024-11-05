Siirt'te Uçurumda Mahsur Kalan Keçi Kurtarıldı
Siirt'in Eruh ilçesinde dağlık arazide mahsur kalan bir keçi, Eruh Arama ve Kurtarma ekibinin 2 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.
SİİRT'te, dağlık arazideki uçurumda mahsur kalan keçi, Eruh Arama ve Kurtarma (ERKUT) ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.
Eruh ilçesine bağlı Gedikkaşar köyü kırsalında dağlık arazide otlanan keçi, uçurumda mahsur kaldı. Keçisinin mahsur kaldığını fark eden besici Şaban Elçicek, durumu Eruh Kaymakamlığına bildirdi. Kaymakam İbrahim Engin Şenay'ın talimatları doğrultusunda harekete geçen ERKUT ekipleri, kurtarma çalışması başlattı. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla bulunduğu yerden halat yardımıyla alınan keçi, sahibine teslim edildi.