SİİRT'TE UÇURUMA YUVARLANAN KAMYONUN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ
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SİİRT'te kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlanan kamyonun sürücüsü Halil Oktay (55), hayatını kaybetti.
SİİRT'te kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlanan kamyonun sürücüsü Halil Oktay (55), hayatını kaybetti.
Kaza, 15.00 sıralarında Şirvan ilçesinde meydana geldi. Nergizli köyü kırsalında petrol arama şirketine ait olan plakası öğrenilemeyen kamyon, sürücüsü Halil Oktay'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Yaklaşık 200 metre yuvarlanan kamyon hurdaya döndü. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık, AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde sürücü Halil Oktay'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Oktay'ın cansız bedeni, sıkıştığı kamyondan çıkarılarak otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.