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Siirt'te traktörün altında kalan çocuk öldü

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Siirt'te traktörün altında kalan çocuk öldü

Siirt'in Kurtalan ilçesinde traktörün altında kalan ve ağır yaralanan 4 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde traktörün altında kalan ve ağır yaralanan 4 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kurtalan'ın Üçpınar köyünde yaşayan A.K, iddiaya göre, park halinde bulunan traktöre binerek kontak anahtarını çevirdi.

Hareket eden traktörün devrilmesi sonucu düşerek aracın altında kalan A.K, ağır yaralandı.

Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Güncel

Kurtalan Üçpınar Siirt Güncel Haberler

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