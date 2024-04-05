Siirt'te traktör kazası: Sürücü hayatını kaybetti
Siirt'te devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Merkeze bağlı Kemerli köyündeki tarlada çalışan Nezir Saraç'ın kullandığı traktör, kontrolden çıkarak devrildi.
Devrilen traktörün altında kalan sürücü ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Saraç'ın kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Saraç'ın cenazesi, otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.