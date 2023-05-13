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Siirt'te traktör devrildi: 4 yaralı

Siirt'te traktör devrildi: 4 yaralı

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Sürücüsünün kontrolünden çıkan traktörün devrildiği kazada Siirt'te 4 kişi yaralandı.

SİİRT'te, sürücüsünün kontrolünden çıkan traktörün devrildiği kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Eruh ilçesine bağlı Çizmeli köyü Zorava Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen traktör, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada traktördeki Sabahattin U., Kadir E., Emin E. ve Mahmut Ç. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan Sabahattin U.'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Akif Özalp - Güncel

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