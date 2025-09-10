Siirt'te Traktör Devrildi: 1 Ölü, 2 Yaralı
Siirt'te kontrolden çıkan bir traktör devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Siirt'te traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen traktör, merkeze bağlı Ekmekçiler köyünde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada traktördeki 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mehmet Kılıç (46), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel