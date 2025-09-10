Haberler

Siirt'te Traktör Devrildi: 1 Ölü, 2 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt'te kontrolden çıkan bir traktör devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Siirt'te traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen traktör, merkeze bağlı Ekmekçiler köyünde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada traktördeki 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mehmet Kılıç (46), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
Dünya Kupası Elemeleri'nde tarihi skor! Tam 12 gol

Dünya Kupası Elemeleri'nde tarihi skor! Tam 12 gol
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ATM'lerde para yatırma ve çekme limitleri bir kez daha değişti

ATM'lerde yeni dönem! Limitler bir kez daha değişti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.