Siirt'te trafik kazasında 5 kişi yaralandı
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Siirt'in Kurtalan ilçesinde Bağlı Kayabağlar beldesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Siirt'in Kurtalan ilçesinde Bağlı Kayabağlar beldesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre eski Kurtalan-Kayabağlar kara yolu Caykor mevksinde Muhammed Sacid Sevgili yönetimindeki 34 BSY 553 plakalı otomobil şarampole yuvarlandı.
Kazada araçta bulunan aynı aileden Pelvin, Sena, Melahat ve Ellin Sevgili yaralandı.
Yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Abdurrahman Binay - Güncel