Siirt'te Trafik Kazası: Yolcu Yaralandı

SİİRT'te, yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarptığı Fatma Sevgin (49), yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Siirt- Kurtalan kara yolu, adliye kavşağında meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma Sevgin'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Sevgin, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sevgin, ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Sevgin'in kaburgalarında kırıklar olduğu belirlenirken, sürücü de ifadesinin alınması için emniyete götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,