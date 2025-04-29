Siirt'te Trafik Kazası: Kadın Yaralandı
Siirt-Kurtalan kara yolunda M.T'nin kullandığı otomobil kontrolden çıkarak refüje çarptı. Otomobildeki Gülseren T. itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.
Siirt'te refüje çarpan otomobildeki kadın yaraladı.
M.T'nin kullandığı 56 AF 338 plakalı otomobil, Siirt- Kurtalan kara yolunda kontrolden çıkarak refüje çarptı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Otomobilde sıkışan Gülseren T. itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yaralı, ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel