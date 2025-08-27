Siirt'te Trafik Kazası: İki Çocuk Yaralandı

SİİRT'te yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarptığı Sarya A. (7) ve Berat A. (9) yaralandı. Tedaviye alınanlardan Sarya'nın hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Abdullah Bağış Caddesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Sarya A. ve Berat A.'ya, plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen hafif ticari araç çarptı. Savrulan çocuklar yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınanlardan Berat A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu, Sarya A.'nın ise hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Sürücü gözaltına alındı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.