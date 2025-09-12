Siirt'te Trafik Kazası: Çocuk Ağır Yaralandı

Siirt'te yolun karşısına geçmeye çalışırken önce otomobilin, ardından kamyonetin çarptığı çocuk ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, A.K'nin kullandığı 35 DT 651 plakalı otomobil, Lütfü Kayra Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan E.Ü'ye (8) çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan çocuğa, bu kez de karşı yönden gelen Ö.M.Y. idaresindeki 13 AAS 309 plakalı kamyonet de çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan çocuk, ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı, buradaki müdahalenin ardından Diyarbakır'a sevk edildi.

Gözaltına alınan 2 sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.