Siirt'te hafif ticari araç ile cipin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

Güncelleme:
Siirt'in Kurtalan ilçesinde hafif ticari araç ile cipin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Olayın ardından sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde hafif ticari araç ile cipin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç ve cip, Siirt- Batman kara yolunun Beşpınar köyü kavşağında çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlardaki 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

