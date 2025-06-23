Siirt'te Trafik Kazası: 4 Yaralı
Siirt'te pikap ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Kazada araçlar devrildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Siirt'te pikap ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Siirt-Şirvan kara yolu Organize Sanayi Bölgesi yakınında, sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 06 FCL 920 plakalı pikap ile 34 BP 2156 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle pikap yoldan çıkarak devrildi.
Kazada sürücülerle birlikte araçlardaki 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel