Siirt'te Trafik Kazası: 4 Yaralı
Siirt-Batman kara yolunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edilerek yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Siirt'te meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Siirt- Batman kara yolu Kaynaklı mezrası mevkisinde sürücülerinin isimleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı.
Kazada, araçlardaki Ahmet T, Fuat A, Saliha A. ve Ahmet A. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Abdurrahman Binay - Güncel