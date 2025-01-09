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Siirt'te Trafik Kazası: 4 Yaralı

Siirt'te Trafik Kazası: 4 Yaralı
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Siirt-Eruh çevre yolunda meydana gelen otomobil çarpışmasında 4 kişi yaralandı. İki otomobilin çarpıştığı kazada yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Siirt'te 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Emre H'nin kullandığı 38 BK 570 plakalı otomobil, Faruk N. idaresindeki 56 AAG 162 plakalı otomobille Siirt- Eruh çevre yolu kavşağında çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüleri ile araçlardaki 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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