Siirt'te Trafik Kazası: 4 Yaralı
Siirt-Eruh çevre yolunda meydana gelen otomobil çarpışmasında 4 kişi yaralandı. İki otomobilin çarpıştığı kazada yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Siirt'te 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Emre H'nin kullandığı 38 BK 570 plakalı otomobil, Faruk N. idaresindeki 56 AAG 162 plakalı otomobille Siirt- Eruh çevre yolu kavşağında çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüleri ile araçlardaki 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel