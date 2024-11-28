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Siirt'te Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Siirt'te Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
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Siirt'in Pervari ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olay, sabaha karşı kontrolden çıkan bir aracın uçuruma yuvarlanması sonucu gerçekleşti.

Siirt'in Pervari ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

İlçenin Köprüçay köyü yakınında F.E.G'nin kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, sabaha karşı kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.

Kazada sürücü ile İbrahim Sayın ve H.Ö. yaralandı.

İhbar üzerine bölgede 112 Acil Sağlık, AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan İbrahim Sayın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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