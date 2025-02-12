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Siirt'te Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Siirt'te Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Siirt'te motosiklet ile pikabın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Motosiklet sürücüsü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, pikap sürücüsü hafif yaralandı.

Siirt'te pikap ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Metin Ş'nin kullandığı 56 ABD 144 plakalı motosiklet, Veyselkarani Mahallesi 1903. Sokak'ta Ferhat D. yönetimindeki 34 FSA 878 plakalı pikapla çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü ağır, pikap sürücüsü ise hafif yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi kaza sırasında olay yerinden geçen Kurtalan Devlet Hastanesi'nde görevli doktor Sercan Özlü yaptı.

Yaralılar ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsü Metin Ş. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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