Siirt'te Trafik Kazası: 1 Ağır Yaralı
Siirt-Kurtalan kara yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan 25 yaşındaki Fatma U.'ya polis aracı çarptı. Olay sonucu ağır yaralanan genç kadın hastaneye kaldırıldı.
Siirt'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.
Siirt- Kurtalan kara yolunun İsmet Aydın Caddesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma U.'ya (25) polis aracı çarptı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan Fatma U, ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Fecri Barlık - Güncel