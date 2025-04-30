Siirt'te trafik ışıklarına "Aile Yılı"na özel görseller yansıtılıyor

Siirt'te bazı noktalardaki trafik sinyalizasyon sistemlerindeki ışıklara "Aile Yılı"na özel görseller yansıtılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025'i "Aile Yılı" ilan etmesinin ardından Vali Kemal Kızılkaya'nın öncülüğünde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından çeşitli faaliyetler yürütülüyor.

"2025 Aile Yılı" logosu bazı kavşaklardaki kırmızı ışıklara yansıtılırken, sarı ve yeşil ışıklar ise "Ailemiz İstikbalimizdir", "Aile Güvendir" ve "Aile Geleceğimiz" gibi ailenin önemini anlatan ifadelerle yanıp sönüyor.

Kentin işlek yerlerinden Güres Caddesi'nde de "2025 Aile Yılı Hatırası" yazılı ve "Aile Yılı" logosunun bulunduğu stant konuldu.

Caddeden geçen vatandaşlar, standın arkasına geçerek hatıra fotoğrafı çektirdi. El broşürlerinin dağıtıldığı caddedeki etkinlikte, vatandaşlara ailenin önemi hakkında bilgilendirme yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sabri Sidar, AA muhabirine, kentin dört bir yanında "Aile Yılı" kapsamında çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Ailenin toplumun temel taşı olduğunu vurgulayan Sidar, "İlimizdeki trafik ışıkları başta olmak üzere billboardlarda, havalimanı ve birçok alanda çalışmalarımız var. Bugün de Güres Caddesi'nde tanıtım faaliyetlerimizi yapıyoruz. Vatandaşımızın hatıra fotoğrafını çekebileceği hatıra standını oluşturduk. Vatandaşımızın çok yoğun bir ilgisi var." dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca sunulan hizmetler hakkında vatandaşlara bilgi verdiklerini dile getiren Sidar, vatandaşların etkinliklere ilgi gösterdiğini ifade etti.

Vatandaşlardan Selçuk Akınay da aile ve eğitimin önemine değinerek, bu iki değerin toplumu ayakta tuttuğunu belirtti.

Aile ve eğitimin birbirine bağlı olduğuna dikkati çeken Akınay, şunları kaydetti:

"Önemli olan kusursuz ve mükemmel bir aileye sahip olmak değildir. Önemli olan problemleri çözebilecek bir aileye sahip olmaktır. Bundan dolayıdır ki 2025 yılı Aile Yılı ilan edildi. Eğer aile ve eğitim sağlam olursa, o toplum ilerler, gelişir, değişir, büyür ve güçlenir."

Gülseren Yıldız da eşini kalp krizi sonucu kaybettiğini, güçlü aile bağlarıyla çocuklarıyla mutluluğu yakalamaya çalıştığını anlattı.

"Ben hem anneyim hem babayım. Çocuklarıma destek olmaya, aileyi bir arada tutmaya çalışıyorum. Gerçekten anne toparlayıcıdır. Yaşadığımız sıkıntılara rağmen el birliğiyle toparlanıyoruz. O yüzden mutlu bir aileyiz." ifadelerini kullanan Yıldız, çocukların da ailenin vazgeçilmez parçası olduğunu dile getirdi.