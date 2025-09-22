Haberler

Siirt'te Trafik Denetimleri: 361 Araç Kontrol Edildi

Güncelleme:
Siirt'te yapılan trafik denetimlerinde 12 noktada 361 araç kontrol edildi ve bazı ihlaller nedeniyle 65 bin lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte trafik düzeni ve güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Kentte genelinde 16 ekibin katılımıyla 12 noktada yapılan denetimlerde 361 araç kontrol edildi, bazı ihlallerden 65 bin lira ceza kesildi.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
