SİİRT'TE TOGG'A YOĞUN İLGİ

SİİRT'e tanıtım çalışmaları kapsamında getirilen Togg, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü ve merakla incelendi. Togg Siirtlilerin beğenisini kazandı.

Türkiye'nin ürettiği yerli ve milli otomobil, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (Togg) T10X modeli, tanıtım çalışmaları kapsamında 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na getirildi. Togg, meydana gelenlerin beğenisine sunuldu. Togg'u inceleyenlerin kimi içine girip, daha detaylı bakarken kimileri de özçekim yaptı. Valilik önünde otomobil hakkında bilgi alan Vali Osman Hacıbektaşoğlu, bugüne kadar kullandığı en güzel otomobil olduğunu ifade ederek, 'Çok mükemmel bir araba, müthiş bir şey, yerli otomobilin üretilmesi çok büyük bir hikaye ve bu hikayenin başarılı olması çok kısa bir sürede gerçekleşti. Şu anda segmentinde çok üstün bir araba ve fiyatı da oldukça uygun, aynı segmentteki araçlarla kıyaslandığında, çok kısa bir zamanda Türkiye'nin her yerinde daha sonrasında da dünyada göreceğiz inşallah. Bugüne kadar sürdüğüm en güzel arabaö dedi.

'ÖN SİPARİŞ VERENLERDEN BİRİYDİM AMA BANA ÇIKMADI'

Otomobili inceleyen Selçuk Yılmaz, ön sipariş verdiğini ancak kendisine çıkmadığını belirterek, 'Allah emeklerini boşa çıkarmasın, ön sipariş verenlerden biriydim ama bana nasip olmadı. Kimlere çıkmışsa hayırlı uğurlu olsun, kazasız, belasız yollarda görmeyi nasip etsin. Nice güzel şeylerin yapıldığını gördük. Devlet büyüklerinin daha fazla gençlere destek vermesini istiyorum aracın iç dizaynı çok güzel, aynı segmentteki Avrupa arabalarından geriye kalır hiç bir yanı yok, hatta fazlası bile var. Togg'da olan bazı özelikler onlarda yokö diye konuştu.

Türkiye'nin başarısının kutlandığını belirten Abdullah Tetik ise, 'Şu anda Siirt halkı akın akın Togg'u görmeye geliyorlar, heyecanları yüzlerine vuruyor, çok mutlu oldukları belli oluyor. Bu noktada ülkemizin başarısını kutluyoruz. Hayal değil gerçek. Ülkemiz yerli ve milli aracını üretecek pozisyona geldi. Ülkemizin gençlerine imkan tanındığında ellerinden gelen tüm gayreti gösterip büyük başarılar imza attıklarına bu şekilde şahit olduk. Emeği geçen herkese teşekkür ederimö dedi.