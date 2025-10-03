Haberler

Siirt'te TIR Devrildi, Yaralı Yok

Siirt-Şirvan kara yolunda virajı alamayan TIR devrildi. Kazada yaralanan olmazken, sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. TIR'da hasar meydana geldi.

SİİRT'te virajı alamayan şoförün kullandığı TIR, devrildi. Kaza, karşı yönden gelen aracın kamerasına yansıdı.

Kaza, dün öğle saatlerinde Siirt- Şirvan kara yolunda meydana geldi. Virajı alamayan şoförün kullandığı 81 ES 865 plakalı TIR, devrildi. Kazada yaralanan olmazken, ihbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza, karşı yönden gelen aracın kamerasına yansırken; TIR'da hasar oluştu. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
