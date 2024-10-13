Siirt'te TIR'da 1443 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi
Siirt'in Baykan ilçesinde, durdurulan bir TIR'da narkotik köpeği 'Rita' ile yapılan aramada 1443 uyuşturucu hap bulundu. TIR sürücüsü M.Y. gözaltına alınarak tutuklandı.
SİİRT'te, durdurulan TIR'da narkotik köpeği 'Rita' ile yapılan aramada, 1443 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Baykan ilçesi polis uygulama noktasında, M.Y. yönetimindeki TIR'ı durdurdu. TIR'da, narkotik köpeği 'Rita' ile yapılan aramada, 1443 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan M.Y. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.