Siirt'te Terörle Mücadele Operasyonları Sonuç Verdi

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, kentte geçen ay düzenlenen operasyonlarda terör örgütü PKK/KCK, PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ'a mensup 20 şüphelinin yakalanarak adli makamlara sevk edildiğini, ikna çalışmaları neticesinde 2 terör örgütü mensubunun teslim olmasının sağlandığını belirtti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Kızılkaya, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı"nda eylül ayında gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kızılkaya, kentte terör, organize suç örgütleri, uyuşturucu, düzensiz göç, siber suçlarla mücadele ve trafik güvenliği ile ilgili çalışmalar yürütüldüğünü, Siirt'in huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü ifade etti.

Siirt'te halkın güven içinde yaşamasının en önemli öncelikleri olduğunu vurgulayan Kızılkaya, güvenlik güçlerinin vatandaşların desteğiyle terörle mücadeleden uyuşturucuya, siber suçlardan kaçakçılığa kadar birçok alanda yoğun çaba sarf ettiğini belirtti.

Kızılkaya, Siirt'te terör örgütlerine karşı yürütülen mücadelenin etkin bir şekilde sürdüğünü, terörle mücadeleye ilişkin düzenlenen 10 operasyonda terör örgütlerine ait 24 sığınak ve barınağın imha edildiğini bildirdi.

İmha edilen sığınaklarda çok sayıda mühimmat, el bombası, patlayıcı madde, tüp, örgütsel doküman ve çeşitli yaşam malzemelerinin ele geçirildiğini belirten Kızılkaya, şu bilgileri verdi:

"Geçen ay düzenlenen operasyonlarda terör örgütü PKK/KCK, PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ'a mensup 20 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edilmiştir. İkna çalışmaları neticesinde 2 terör örgütü mensubunun teslim olması sağlanmıştır. 2023 yılına kıyasla geçen ay terörle mücadele operasyonlarının sayısı artış göstermiştir. Uyuşturucuyla mücadelede 85 operasyon düzenlenmiş, 105 şüpheli yakalanarak adli mercilere sevk edilmiştir. Operasyonlarda 40 kilo 85 gram kubar esrar, 737 gram toz esrar, 1 kilo 54 gram sentetik uyuşturucu, 94 uyuşturucu nitelikte hap ele geçirildi. 56 anne ve anne adayına uyuşturucu ile mücadele konusunda eğitimler verildi. Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen 28 operasyonda 39 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, gümrük kaçağı 16 bin 686 paket sigara, 413 kilogram tütün, 30 cep telefonu, 121 bin 700 makaron, 55 elektronik sigara ve çeşitli yasa dışı malzemeler ele geçirildi."

Kızılkaya, kaçakçılık ve yasa dışı faaliyetlerle mücadele ederken vatandaşların ihbarlarının önemli olduğunu belirterek, siber suçlarla mücadelede de 72 suçun aydınlatıldığını bildirdi.

"Terör örgütü propagandası yapan 68 şüpheli, suç ve suçluyu öven 1 kişi, sosyal medya üzerinden müstehcenlik suçu işleyen 3 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Yasa dışı bahis oynatan 488 internet sitesi kapatıldı. Siber dolandırıcılık ve diğer dijital suçlara yönelik 1677 kişiye siber farkındalık eğitimleri verildi." ifadesini kullanan Kızılkaya, düzensiz göçle mücadelede 14 kişinin yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiğini, yakalanan göçmenler hakkında sınır dışı işlemleri başlatılırken, toplamda 77 bin 100 lira idari para cezası uygulandığını belirtti.

Kızılkaya, şunları kaydetti:

"Siirt'te eylül ayı içinde meydana gelen 590 olayın 560'ı aydınlatıldı. Özellikle hırsızlık, dolandırıcılık ve gasp gibi suçlarla etkin bir mücadele yürütüldü. Okulların çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı. İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanındaki 242 okula 484 jandarma personeli güvenlik koordinatörü olarak atanmıştır. İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk alanındaki 103 okulda 38 ekip görev yapmaktadır. Kentte 35 bin 543 araç denetlemiş, 16 sürücü belgesi geri alınmış ve 248 araç trafikten men edilmiştir. Trafik kurallarını ihlal eden 1149 sürücüye ve 2 bin 469 araç plakasına ceza uygulanmıştır. 1459 kişiye eğitim verilmiş. Motosiklet kazalarını önlemek amacıyla 2 bin 30 motosiklet kontrolden gerçekleştirilmiş, 446 kişiye toplam 1 milyon 556 bin lira ceza kesilmiş ve 32 motosiklet trafikten men edilmiştir."

Kızılkaya, emeği geçen tüm güvenlik güçlerine teşekkür ederek, Siirt'in huzur ve güvenliğinin sağlanması için tüm birimlerle koordineli olarak çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.

Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Özmen de katıldı.