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SİİRT'te Terör Soruşturması: Belediye Eş Başkanı Gözaltında

SİİRT'te Terör Soruşturması: Belediye Eş Başkanı Gözaltında
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Siirt'in Kurtalan ilçesinde, terör soruşturması kapsamında Belediye Eş Başkanı Sadiye Aktin'in de aralarında olduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, 'Terör örgütü propagandası' yaptıkları iddiasıyla yakalandı.

SİİRT'in Kurtalan ilçesinde Belediye Eş Başkanı Sadiye Aktin'in de olduğu 5 şüpheli, terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör soruşturması kapsamında DEM Parti'li Kurtalan Belediyesi meclis üyesi ve Eş Başkanı Sadiye Aktin ile DEM Parti ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) ilçe eş başkanlarının da aralarında olduğu 5 şüpheli, 'Terör örgütü propagandası' yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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