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Siirt'te terör operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı

AA - Fecri Barlık - Güncel
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Siirt'te terör operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı

Siirt'te terör örgütü PKK ve DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 3 zanlı gözaltına alındı.

Siirt'te terör örgütü PKK ve DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütleri PKK ve DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda İstihbarat Şube Müdürlüğü ve ilgili birimlerce farklı adreslere düzenlenen eş operasyonlarda 3 şüpheli yakalandı.

Zanlıların adreslerindeki aramalarda, kurusıkı tabanca, fişek ve dijital materyaller ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Fecri Barlık - Güncel

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