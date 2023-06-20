Siirt'te Temizlik ve İlaçlama Çalışmaları Devam Ediyor

Siirt'te Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu'nun talimatıyla yaz aylarında haşere ve larvalara karşı ilaçlama ve temizlik çalışmaları sürüyor. Kent genelindeki tüm mahalleleri kapsayacak şekilde çalışma yürüten ekipler ilaçlama yapıyor. Vardiya halinde çöpler toplanırken, konteynerler de her 48 saatte bir yıkanıyor.