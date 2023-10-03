Siirt'te Tedavi Edilen Kınalı Keklikler Doğaya Salındı

SİİRT'te yaralı ve bitkin bir halde bulunan 15 kınalı keklik tedavilerinin ardından doğaya salındı.

Siirt'te kırsal alanda yaralı ve bitkin halde bulunan 15 kınalı keklik, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Veteriner hekim tarafından tedavi ve rehabilitasyon süreci tamamlanan kınalı keklikler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan tepede doğaya salındı.