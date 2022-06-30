Siirt'te tayini çıkan hakim ve savcılar için veda yemeği - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Siirt'te tayini çıkan hakim ve savcılar için veda yemeği

AA - Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
 - Güncelleme:
Siirt'te tayini çıkan hakim ve savcılar için veda yemeği

Siirt'te, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle tayini çıkan hakim ve savcılar için veda programı düzenlendi.

Siirt'te, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle tayini çıkan hakim ve savcılar için veda programı düzenlendi.

Vali Osman Hacıbektaşoğlu, Siirt Adalet Komisyonu Başkanlığının ev sahipliğinde İl Özel İdaresi Dinlenme Tesisleri'nde verilen yemekte yaptığı konuşmada, Samsun Cumhuriyet savcılığına atanan Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Yasin Başbay ile görev yeri değişen diğer hakim ve savcıları tanımaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Başsavcı Başbay da 7'nci görev yeri olan Siirt'ten Samsun'a gideceklerini ifade ederek, "Siirt de meslek hayatımızda çok ciddi ve önemli bir yer edindi." dedi.

Adalet Komisyonu Başkanı Erhan Obut da her yıl kararname dönemlerinde meslektaşlarıyla ayrılmanın hüznünü yaşadıklarını belirtti.

Başbay ile 2 yıl uyum içerisinde görev yaptığını anlatan Obut, "Başsavcımızla uyumlu şekilde çalıştık. Herkesin sevgisini ve saygısını kazandı." ifadelerini kullandı.

Obut, tayini çıkan diğer hakim ve savcılarla da bir arada çalışmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, yeni görev yerlerinde onlara başarı diledi.

Konuşmaların ardından Başbay ile tayini çıkan hakim ve savcılara plaket verildi.

Programda, kentte görev yapan bazı müzik öğretmenleri tarafından mini konser verildi. Başsavcı da türkülere saz çalarak eşlik etti.

Programa, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Üyesi Nizam Dilek, Siirt Baro Başkanı Kenan Bilge, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, Tillo Kaymakamı Muhammed Sait Baytok, hakim ve savcılar ile adliye personeli katıldı.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

Hakimler ve Savcılar Kurulu Başsavcı Siirt Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title