Siirt'te tarlada çalışan kişi yılan tarafından ısırıldı
Siirt'in Pervari ilçesinde tarlada çalışırken yılan tarafından ısırılan bir kişi tedavi altına alındı. Durumu ciddiyetini koruyan kişi, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Siirt'in Pervari ilçesinde tarlada çalıştığı sırada yılanın ısırdığı kişi tedavi altına alındı.
İlçeye bağlı Çukurköy'de yaşayan Yahya Güney (25), dün tarlada çalışırken yılan tarafından sağ ayağından ısırıldı.
Güney'i baygın halde bulan köylüler, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi.
Sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Güney'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.