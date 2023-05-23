Siirt'te tarım aracının devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı

Siirt'in Şirvan ilçesinde devrilen tarım aracındaki 5 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen "patpat" olarak tabir edilen plakasız tarım aracı, ilçenin Taşkaya köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, Salih ve Sultan Bayakır, Mehmet Baysak ile Hanife ve Cemile Baysak yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.