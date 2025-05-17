Siirt'te Tarım Aracına Çarpan Hafif Ticari Araçta Kaza

Siirt'te Tarım Aracına Çarpan Hafif Ticari Araçta Kaza
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Siirt'te hafif ticari aracın çarptığı tarım aracı patpatın sürücüsü Serhat Ş. hafif yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi, yaralı hastaneye kaldırıldı.

SİİRT'te, hafif ticari aracın çarptığı tarım aracı patpatın sürücüsü yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Siirt-Şirvan kara yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, Serhat Ş. yönetimindeki patpat olarak tabir edilen tarım aracına arkadan çarptı. Kazada Serhat Ş. hafif yalandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Serhat Ş., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Serhat Ş.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri olay yerinde başka kazaların yaşanmaması için önlem alırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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