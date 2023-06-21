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Siirt'te tarım aracı kazaları: 1 ölü, 2 yaralı

Siirt'te tarım aracı kazaları: 1 ölü, 2 yaralı

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Siirt'in Şirvan ve Eruh ilçelerinde meydana gelen tarım aracı kazalarında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Şirvan'da bir tarım aracı devrilirken, Eruh'a bağlı Yeşilören köyünde de bir tarım aracı devrildi.

Siirt'in Şirvan ve Eruh ilçelerinde "pat pat" diye tabir edilen tarım araçlarının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Şirvan'da Kemal Cengiz'in (20) kullandığı tarım aracı, Siirt-Pervari kara yolu Taşlı köyü Yatağan mezrasında devrildi.

Kazada, sürücü olay yerinde hayatını kaybetti, araçtaki B.D. (16) ağır yaralandı.

Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından 112 Acil Sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Cengiz'in cenazesi de otopsi işlemleri için Şirvan İlçe Entegre Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

M.B.G. (26) idaresindeki tarım aracı ise Eruh'a bağlı Yeşilören köyünde devrildi.

Kazada yaralanan ve Eruh Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü, buradaki müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA / Fecri Barlık - Güncel

Hisarcık Şirvan Siirt Güncel Haberler

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