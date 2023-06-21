Siirt'te tarım aracı kazaları: 1 ölü, 2 yaralı

Siirt'in Şirvan ve Eruh ilçelerinde meydana gelen tarım aracı kazalarında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Şirvan'da bir tarım aracı devrilirken, Eruh'a bağlı Yeşilören köyünde de bir tarım aracı devrildi.