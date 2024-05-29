Siirt'te tarım aracı devrildi: 4 yaralı
Siirt'in Şirvan ilçesinde meydana gelen kazada, tarım aracının devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Siirt'in Şirvan ilçesinde "patpat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Mehmet T'nin (56) kullandığı tarım aracı, ilçenin Ormanbağı köyü yolunda kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki Saadet S. (49), Feride S. (58) ve Saile T. (45) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine, 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.???????
Yaralılar ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.