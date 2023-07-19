Siirt'te tarım aracı devrildi, 2 kişi yaralandı

Siirt'in Şirvan ilçesinde meydana gelen kazada, bir tarım aracı devrildi ve sürücü ile araçtaki bir kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.