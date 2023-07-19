Siirt'te tarım aracı devrildi, 2 kişi yaralandı
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Siirt'in Şirvan ilçesinde meydana gelen kazada, bir tarım aracı devrildi ve sürücü ile araçtaki bir kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Siirt'in Şirvan ilçesinde "pat pat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
M.E'nin kullandığı tarım aracı, Cevizlik köyü Evsel mevkiinde devrildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki F.Ö. yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Fecri Barlık - Güncel