Siirt'te Tarım Aracı Devrildi: 1 Ölü, 2 Yaralı

Siirt'in Şirvan ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Siirt'te "patpat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Şirvan ilçesi Taşlı köyünde sürücüsü öğrenilemeyen tarım aracı kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, Azime Celen yaşamını yitirdi, kimlikleri henüz tespit edilemeyen 2 kişi yaralandı. Olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Azime Celen'in cenazesi otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. - SİİRT