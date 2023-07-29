Üye Girişi
Haberler

Siirt'te Tarım Aracı Devrildi: 1 Ölü, 2 Yaralı

Güncel Haberler

Siirt'in Şirvan ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Siirt'te "patpat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Şirvan ilçesi Taşlı köyünde sürücüsü öğrenilemeyen tarım aracı kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, Azime Celen yaşamını yitirdi, kimlikleri henüz tespit edilemeyen 2 kişi yaralandı. Olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Azime Celen'in cenazesi otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Şirvan Siirt Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title