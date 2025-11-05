Siirt'te Tandır İçin İstiflenen Odunlar Yandı

SİİRT'te, tandır için hazırlanarak istiflenen çalı ve odunlar alev alarak yandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, öğle saatlerinde Kooperatif Mahallesi 1745'inci Sokak'ta meydana geldi. Tandırda yakılmak üzere istiflenen çalı ve odunlar, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Alevleri fark eden çevredekiler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.