SİİRT'te suyun yükselmesiyle mahsur kalan genç kurtarıldı

SİİRT'te suyun yükselmesiyle oluşan adacıkta mahsur kalan Muhammet Toprak (14), AFAD ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, akşam saatlerinde Kezer Çayı kıyısında meydana geldi. Çay kenarına gezmeye gelen Muhammet Toprak, bilinmeyen bir nedenle yükselen su nedeniyle oluşan adacıkta mahsur kaldı. İhbarla olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri, adacıkta mahsur kalan Toprak'ı yarım saatlik çalışmayla bot yardımıyla bulunduğu yerden kurtardı.