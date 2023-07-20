SİİRT'te suyun yükselmesiyle mahsur kalan genç kurtarıldı
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SİİRT'te Kezer Çayı kıyısında suyun yükselmesiyle oluşan adacıkta mahsur kalan Muhammet Toprak (14), AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
SİİRT'te suyun yükselmesiyle oluşan adacıkta mahsur kalan Muhammet Toprak (14), AFAD ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Olay, akşam saatlerinde Kezer Çayı kıyısında meydana geldi. Çay kenarına gezmeye gelen Muhammet Toprak, bilinmeyen bir nedenle yükselen su nedeniyle oluşan adacıkta mahsur kaldı. İhbarla olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri, adacıkta mahsur kalan Toprak'ı yarım saatlik çalışmayla bot yardımıyla bulunduğu yerden kurtardı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Akif Özalp - Güncel